SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie betrug an diesem Tag 67.20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.488 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 48.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.83 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) bezifferte sich zuletzt auf 1.39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch