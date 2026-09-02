SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72.90 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137.174 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’255.14 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 01.09.2026 auf 45.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37.45 Prozent eingebüsst.

Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.32 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch