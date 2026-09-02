Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investmentbeispiel
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72.90 CHF. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137.174 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’255.14 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 01.09.2026 auf 45.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37.45 Prozent eingebüsst.
Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.32 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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