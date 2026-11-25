Am 25.11.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 166.667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 54.10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’016.67 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 9’016.67 CHF entspricht einer negativen Performance von 9.83 Prozent.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch