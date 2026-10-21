Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien verlieren können.
Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 62.75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.594 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82.39 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 20.10.2026 auf 51.70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17.61 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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