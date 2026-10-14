Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 62.70 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159.490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’389.15 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 13.10.2026 auf 52.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16.11 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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