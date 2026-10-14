Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9312 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’135 0.7%  Bitcoin 67’069 -1.2%  Dollar 0.8311 -0.5%  Öl 104.5 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
TotalEnergies-Aktie: Raffineriemarge mehr als verdoppelt – starke Quartalszahlen erwartet
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Nordea-Aktie: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Suche...
ETF Sparplan

Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Landis+Gyr
54.31 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 62.70 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159.490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’389.15 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 13.10.2026 auf 52.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16.11 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten