SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag 62.70 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159.490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’389.15 CHF, da sich der Wert eines Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteils am 13.10.2026 auf 52.60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16.11 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch