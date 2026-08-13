SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 26.58 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 376.223 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 8’653.12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.47 Prozent.

Am Markt war Kuros (Kuros Biosciences) jüngst 914.34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch