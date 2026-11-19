Am 19.11.2021 wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an diesem Tag 2.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 500.000 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’600.00 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 18.11.2026 auf 19.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 860.00 Prozent erhöht.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 770.10 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch