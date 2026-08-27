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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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Kuros (Kuros Biosciences)-Performance 27.08.2026 10:02:02

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Kuros
21.64 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an diesem Tag 2.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 400.000 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’496.00 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 26.08.2026 auf 21.24 CHF belief. Mit einer Performance von +749.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Kuros (Kuros Biosciences) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 850.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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