Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16.72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.981 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (18.29 CHF), wäre das Investment nun 109.39 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 9.39 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 709.16 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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