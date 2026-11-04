SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Kühne + Nagel International-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299.80 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 0.334 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.52 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 03.11.2026 auf 241.40 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 19.48 Prozent.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch