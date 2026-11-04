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|Profitabler Kühne + Nagel International-Einstieg?
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Kühne + Nagel International-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299.80 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 0.334 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80.52 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 03.11.2026 auf 241.40 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 19.48 Prozent.
Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kühne + Nagel International am 04.11.2026
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