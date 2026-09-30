Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 261.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.831 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 864.75 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 29.09.2026 auf 225.70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.52 Prozent verringert.
Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 26.84 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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