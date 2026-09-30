SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Kühne + Nagel International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 261.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.831 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 864.75 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Papiers am 29.09.2026 auf 225.70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.52 Prozent verringert.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 26.84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch