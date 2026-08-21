SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde das Kudelski-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.40 CHF. Bei einem Kudelski-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7’142.857 Kudelski-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’071.43 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 20.08.2026 auf 1.27 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9.29 Prozent gesunken.

Am Markt war Kudelski jüngst 70.55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch