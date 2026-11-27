Vor 5 Jahren wurde das Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kudelski-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 285.714 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1.37 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 390.00 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 61.00 Prozent.

Kudelski war somit zuletzt am Markt 74.02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch