Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’768 1.0%  SPI 19’523 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’105 1.2%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 6’184 0.9%  Gold 4’186 1.2%  Bitcoin 68’627 1.1%  Dollar 0.8308 -0.1%  Öl 102.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets gibt Rheinmetall-Aktie Outperform
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BMW-Aktie freundlich: Dienstwagen-Angebot für AfD gestrichen
Suche...
ETF Sparplan

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 09.10.2026 10:02:31

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Kudelski
1.30 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Am 09.10.2016 wurde das Kudelski-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kudelski-Aktie 18.10 CHF wert. Bei einem Kudelski-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.525 Kudelski-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kudelski-Aktie auf 1.31 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 92.76 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 72.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten