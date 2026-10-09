SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren angefallen

Am 09.10.2016 wurde das Kudelski-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kudelski-Aktie 18.10 CHF wert. Bei einem Kudelski-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.525 Kudelski-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kudelski-Aktie auf 1.31 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 92.76 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 72.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch