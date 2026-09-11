Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kudelski-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kudelski-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 18.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 537.634 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 1.27 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 680.11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 93.20 Prozent vermindert.
Am Markt war Kudelski jüngst 73.09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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