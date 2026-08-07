SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4.09 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24.480 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 29.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.22 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 70.13 Prozent.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 66.83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch