|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kudelski-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kudelski-Anteile bei 3.65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kudelski-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.435 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 38.41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 38.41 CHF, was einer negativen Performance von 61.59 Prozent entspricht.
Kudelski war somit zuletzt am Markt 78.67 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
30.10.26
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SIX-Handel SPI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SIX-Handel SPI notiert zum Start seitwärts (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kudelski am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.