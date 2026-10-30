SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kudelski-Anteile bei 3.65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kudelski-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.435 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 38.41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 38.41 CHF, was einer negativen Performance von 61.59 Prozent entspricht.

Kudelski war somit zuletzt am Markt 78.67 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch