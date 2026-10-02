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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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Kudelski-Performance im Blick 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Kudelski
1.24 CHF -0.24%
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Kudelski-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 3.87 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’583.979 Anteile im Depot. Die gehaltenen Kudelski-Anteile wären am 01.10.2026 3’281.65 CHF wert, da der Schlussstand 1.27 CHF betrug. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 3’281.65 CHF entspricht einer negativen Performance von 67.18 Prozent.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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