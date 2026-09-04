Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Kudelski-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4.09 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 244.499 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 325.18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.33 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.48 Prozent verringert.
Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73.91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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