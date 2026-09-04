Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.0%  SPI 20’226 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’021 0.1%  Euro 0.9399 0.1%  EStoxx50 6’382 0.0%  Gold 4’464 -0.2%  Bitcoin 65’660 0.1%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Vontobel-Aktie in Rot: Stadtzürcher Finanzchef sieht Vontobel-Wegzug gelassen
AEVIS-Aktie gibt ab: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Suche...
Plus500 Depot

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Kudelski-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Kudelski-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Kudelski
1.31 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4.09 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 244.499 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 325.18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.33 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.48 Prozent verringert.

Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73.91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten