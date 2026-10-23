SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Kudelski-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kudelski-Anteile an diesem Tag 1.30 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Kudelski-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7’692.308 Kudelski-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (1.35 CHF), wäre das Investment nun 10’384.62 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’384.62 CHF, was einer positiven Performance von 3.85 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 75.81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch