Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 10 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Komax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 10 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Komax-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 240.00 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.167 Komax-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 312.50 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 03.09.2026 auf 75.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68.75 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Komax belief sich zuletzt auf 376.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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