Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie gebracht.
Am 14.08.2025 wurde die Komax-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.468 Komax-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (73.60 CHF), wäre das Investment nun 844.04 CHF wert. Damit wäre die Investition 15.60 Prozent weniger wert.
Komax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 310.74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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