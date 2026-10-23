SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 23.10.2021 wurde die Komax-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 236.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42.230 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’234.80 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 22.10.2026 auf 76.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 67.65 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Komax belief sich zuletzt auf 410.62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch