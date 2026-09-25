SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde die Komax-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Komax-Aktie 257.80 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Komax-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.879 Komax-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 287.43 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 24.09.2026 auf 74.10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 71.26 Prozent vermindert.

Am Markt war Komax jüngst 389.71 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch