Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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|Lukrative Komax-Investition?
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Komax-Aktien gewesen.
Die Komax-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Komax-Aktie 237.90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Komax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42.034 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 77.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’240.86 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 67.59 Prozent.
Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 402.90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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