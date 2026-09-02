SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Aktie betrug an diesem Tag 16.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 606.061 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’545.45 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 01.09.2026 auf 10.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 34.55 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 93.84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch