SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Klingelnberg-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16.70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.988 Klingelnberg-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 10.45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62.57 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 62.57 CHF, was einer negativen Performance von 37.43 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 91.01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch