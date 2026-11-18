Am 18.11.2023 wurde die Klingelnberg-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.00 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55.556 Klingelnberg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 580.56 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 17.11.2026 auf 10.45 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41.94 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Klingelnberg einen Börsenwert von 89.66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch