SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren eingebracht

Die Klingelnberg-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.250 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 10.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65.63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.38 Prozent abgenommen.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 92.81 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch