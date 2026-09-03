Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Kardex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kardex-Papier bei 315.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Kardex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.170 Kardex-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kardex-Aktie auf 248.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787.64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21.24 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Kardex belief sich zuletzt auf 1.95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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