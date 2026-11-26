Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kardex-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 273.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.656 Kardex-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 209.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764.17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.58 Prozent verringert.

Kardex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch