Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Kardex-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 1 Jahr wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kardex-Aktie bei 307.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Kardex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.573 Kardex-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 238.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’752.44 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 7’752.44 CHF entspricht einer negativen Performance von 22.48 Prozent.
Am Markt war Kardex jüngst 1.83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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