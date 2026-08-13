SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 201.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.963 Kardex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 249.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’235.73 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23.57 Prozent gestiegen.

Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch