Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 201.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.963 Kardex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 249.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’235.73 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23.57 Prozent gestiegen.
Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kardex am 13.08.2026
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