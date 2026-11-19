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19.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.
Am 19.11.2016 wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.74 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.194 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Kardex-Aktien wären am 18.11.2026 273.46 CHF wert, da der Schlussstand 229.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173.46 Prozent vermehrt.
Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1.83 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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