Am 19.11.2016 wurde die Kardex-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.74 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.194 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Kardex-Aktien wären am 18.11.2026 273.46 CHF wert, da der Schlussstand 229.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173.46 Prozent vermehrt.

Der Kardex-Wert an der Börse wurde auf 1.83 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch