SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Kardex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 91.58 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.092 Kardex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 283.36 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 26.08.2026 auf 259.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 183.36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch