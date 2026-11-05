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|Lukrativer Kardex-Einstieg?
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05.11.2026 10:02:01
SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kardex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kardex gewesen.
Am 05.11.2023 wurden Kardex-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kardex-Papier letztlich bei 179.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, befänden sich nun 5.568 Kardex-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (249.00 CHF), wäre die Investition nun 1’386.41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.64 Prozent vermehrt.
Kardex wurde am Markt mit 1.93 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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