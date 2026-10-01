SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.053 Jungfraubahn-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 231.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243.16 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 243.16 CHF entspricht einer Performance von +143.16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch