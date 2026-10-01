Jungfraubahn Aktie 1787578 / CH0017875789
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.053 Jungfraubahn-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 231.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243.16 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 243.16 CHF entspricht einer Performance von +143.16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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