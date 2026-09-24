Jungfraubahn Aktie 1787578 / CH0017875789
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Jungfraubahn-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 138.80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investierten, hätten nun 72.046 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’354.47 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 23.09.2026 auf 227.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63.54 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Jungfraubahn betrug jüngst 1.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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