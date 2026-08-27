SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.897 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 253.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’748.28 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 74.83 Prozent.

Jungfraubahn wurde am Markt mit 1.49 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch