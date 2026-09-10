SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Jungfraubahn-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 214.00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investierten, hätten nun 0.467 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 260.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.50 CHF wert. Damit wäre die Investition 21.50 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch