SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Jungfraubahn-Anteile an diesem Tag bei 144.00 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.694 Jungfraubahn-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 165.62 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 21.10.2026 auf 238.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.63 Prozent.

Jungfraubahn wurde am Markt mit 1.38 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch