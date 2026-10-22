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|Rentable Jungfraubahn-Investition?
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22.10.2026 10:02:03
SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Jungfraubahn-Anteile an diesem Tag bei 144.00 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.694 Jungfraubahn-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 165.62 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 21.10.2026 auf 238.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.63 Prozent.
Jungfraubahn wurde am Markt mit 1.38 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Jungfraubahn am 22.10.2026
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