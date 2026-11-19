Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 138.20 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 7.236 Jungfraubahn-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 265.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’921.13 CHF wert. Damit wäre die Investition um 92.11 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch