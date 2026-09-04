Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.0%  SPI 20’226 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’021 0.1%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’382 0.0%  Gold 4’464.4900 -0.2%  Bitcoin 65’660.1 0.1%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Vontobel-Aktie in Rot: Stadtzürcher Finanzchef sieht Vontobel-Wegzug gelassen
AEVIS-Aktie gibt ab: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Suche...
Plus500 Depot

Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Julius Bär-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Julius Bär
75.04 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42.60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.347 Anteilen. Die gehaltenen Julius Bär-Papiere wären am 03.09.2026 176.24 CHF wert, da der Schlussstand 75.08 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76.24 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 12.1097 5.92 159232066
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Julius Bär

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten