Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Julius Bär-Anlage?
|
04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42.60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.347 Anteilen. Die gehaltenen Julius Bär-Papiere wären am 03.09.2026 176.24 CHF wert, da der Schlussstand 75.08 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76.24 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Julius Bär
|
03.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)