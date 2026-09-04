SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42.60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.347 Anteilen. Die gehaltenen Julius Bär-Papiere wären am 03.09.2026 176.24 CHF wert, da der Schlussstand 75.08 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76.24 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch