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20.11.2026 10:02:10
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Investoren gebracht.
Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 62.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159.236 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 68.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’828.03 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 8.28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 14.02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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