Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57.90 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.727 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 70.52 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.80 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21.80 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 14.55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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