SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 54.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.845 Julius Bär-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.90 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 05.11.2026 auf 68.24 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 125.90 CHF entspricht einer Performance von +25.90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 14.72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch