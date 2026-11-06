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06.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 54.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.845 Julius Bär-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.90 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 05.11.2026 auf 68.24 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 125.90 CHF entspricht einer Performance von +25.90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 14.72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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