Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56.02 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178.508 Julius Bär-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’559.80 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 08.10.2026 auf 70.36 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.60 Prozent angezogen.
Am Markt war Julius Bär jüngst 14.41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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