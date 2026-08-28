SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 63.48 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 157.530 Julius Bär-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’893.51 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 27.08.2026 auf 75.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18.94 Prozent erhöht.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch