Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Julius Bär-Investment
|
25.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2021 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60.88 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.643 Julius Bär-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.11 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 24.09.2026 auf 70.08 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.11 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 14.65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Julius Bär
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SIX-Handel SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Julius Bär
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.