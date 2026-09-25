SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2021 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60.88 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.643 Julius Bär-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.11 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 24.09.2026 auf 70.08 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.11 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 14.65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch