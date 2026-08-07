Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Julius Bär-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 40.87 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 244.678 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 74.16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’145.34 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +81.45 Prozent.
Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.22 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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